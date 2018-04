Desacordo do G-8 pode não definir metas em Copenhague

O fracasso das maiores economias em definir uma meta para reduzir à metade até 2050 as emissões mundiais de gás que causam o efeito estufa significa um revés para qualquer acordo na conferência sobre mudanças climáticas que ocorre em dezembro, em Copenhague.

Mas uma referência nos documentos do G-8 e do Fórum dos 17 países donos das maiores economias, cujos membros respondem por cerca de 80% das emissões de gás no mundo, de limitar o aumento da temperatura global a 2°C acima de níveis pré-industriais é uma medida que, se for levada a sério, acarretará em cortes profundos nos investimentos.

"O tempo está acabando até o encontro de Copenhague", disse Alden Meyer da União de Cientistas para o Aquecimento Global. Mais de 190 nações devem concordar com o pacto da Organização das Nações Unidas (ONU) a ser fechado na capital dinamarquesa.

"É um progresso estipular uma metal com base na ciência", disse ele quanto à meta de 2°C. "Mas será uma oportunidade perdida se eles não deixarem claras novas metas para 2020 e 2050 para atingir esses objetivos", completou.

A conferência do G-8, que ocorrerá de 8 a 10 de julho, é considerada uma grande chance para romper os entraves em torno da divisão das quantidades de gases que podem ser emitidas, o que poderia ser um esboço para o tratado da ONU.

Mas em uma conferência realizada na terça-feira, 7, China e Índia negaram os apelos do G-8 de aderir à meta de diminuir a emissão de gases pela metade até 2050. Um texto assinado por ambos os países não faz nenhuma referência à meta estipulada pelo grupo.

"Se esse é mesmo o resultado do qual o G-8 fala, então seria surpreendente", disse Tobias Muenchmeyer, do Greenpeace. Ele diz que as nações do G-8 precisam estabelecer níveis difíceis de ser alcançados até 2020 e ainda garantir o desenvolvimento econômico.

"É desanimador que não tenha havido progresso", disse Kim Carstensen, chefe da divisão de mudanças climáticas WWF Internacional, ONG ambiental. Segundo Carstensen, houve otimismo pela esperança por algum progresso no Fórum com a volta do presidente chinês Hu Jintao a Pequim por conta dos tumultos do domingo que deixaram 156 pessoas mortas.