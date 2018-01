Desafio do Brasil é manter disciplina fiscal, diz FMI A diretora do Departamento de Relações Fiscais do Fundo Monetário Internacional (FMI), Teresa Ter-Minassian, destacou hoje a excelente cooperação técnica do fundo com o governo brasileiro. "Tenho interesse pessoal e institucional do meu departamento no sucesso do Brasil, que passa, claramente, pela manutenção de uma política macroeconômica firme", disse ela, durante o encerramento do seminário internacional Melhoria da Qualidade dos Investimentos Públicos e Parcerias Público-Privadas, promovido pelo Ministério do Planejamento. Ter-Minassian disse estar convencida de que o Brasil continuará com uma política macroeconômica firme, mesmo com o encerramento formal do acordo com O FMI. Ela disse que os desafios do Brasil são manter a disciplina fiscal, completar as reformas estruturais e melhorar a qualidade dos gastos públicos. A diretora disse ainda ter certeza de que o Brasil continuará tendo com o FMI um "relacionamento excelente de cooperação e de diálogo aberto e construtivo". Na hora do almoço, Ter Minassian encontrou-se no Ministério da Fazenda com o ministro Antonio Palocci e o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy. Ela disse que o encontro foi "uma visita de cortesia". Ao ser questionada se tratou na reunião da questão da dívida brasileira, que na segunda-feira passada ela havia classificado de "ainda elevada e frágil", Ter-Minassian respondeu: "ele (Palocci) sabe disso melhor do que eu". Segundo assessores do Ministério da Fazenda, Ter-Minassian esteve com Palocci para entregar a ele o convite para a reunião geral do FMI, que acontecerá em maio, em Washington. De acordo com esses assessores, a diretora do Fundo sinalizou que, nessa reunião, deve ser discutido o projeto-piloto do governo brasileiro para obras de infra-estrutura. Esse projeto, que foi apoiado pelo Fundo, permite que os recursos de projetos que tenham retorno econômico não sejam bloqueados para formar superávit primário nas contas públicas. O Fundo estuda o uso desse instrumento também em outros países.