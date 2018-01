Desafio do novo secretário da Receita é manter arrecadação A escolha de Jorge Antônio Rachid para a secretaria da Receita Federal é um sinal claro de que a fiscalização será prioridade no próximo governo. Antes de assumir o cargo, o futuro ministro da Fazenda, Antonio Palocci, já avisou que gostaria de manter o trabalho da Receita e teria que buscar fontes alternativas de arrecadação para garantir o equilíbrio das contas públicas. O desafio de Rachid será manter a arrecadação em torno de R$ 20 bilhões por mês e para isso deverá ser intensificado o combate à sonegação e à elisão fiscal. Carioca de 41 anos, Rachid está desde 1986 na Receita, onde ingressou como auditor fiscal e desde então se especializou em assuntos de fiscalização. Antes de se tornar secretário-adjunto de Everardo Maciel, Rachid foi coordenador da área. Para os funcionários da Receita Federal, a nomeação de Rachid pode ser lida como um recado de que a conduta adotada até agora por Maciel não será alterada. Como secretário-adjunto da Receita, Rachid foi o principal auxiliar de Everardo Maciel na elaboração da lei complementar 105, de janeiro de 2001, que permite a quebra do sigilo bancário para fiscalização da receita. É dele também a filosofia por trás da análise das transações financeiras por meio dos dados obtidos com a CPMF. Ele também esteve à frente de operações em busca de irregularidades em declarações de renda e patrimônio de parlamentares e de grandes empresas. Além disso, Rachid esteve a frente das investigações de fraudes tributárias relacionadas à venda de cigarros e bebidas e das medidas adotadas para tentar coibir a sonegação nesses setores.