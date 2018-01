Desafio do País é garantir abastecimento de gás após 2015 Avaliações elaboradas pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para o Plano Nacional de Energia (PNE) 2030 apontam que a produção interna de gás natural está equacionada até 2015. "A produção interna no período está garantida com o plano estratégico da Petrobras até 2015. O desafio existente é a partir desta data, quando não se sabe qual será a evolução das novas descobertas", disse Jeferson Soares, assessor de estudos econômicos e energéticos da EPE. Os dados indicam que a disponibilidade de gás ao mercado interno será de 97 milhões de metros cúbicos diários (m³/d) em 2015, dos quais 36 milhões de m³/d serão oriundos de novas descobertas dos blocos atualmente em exploração. A estimativa conservadora do PNE 2030 indica que o Brasil estará produzindo 196,3 milhões de m³/d em 2030, se mantiver a razão reserva/produção (R/P) em 18 anos. Já o cenário otimista indica uma produção interna de 794,1 milhões de m³/d, com a R/P igual a este período. Para alcançar esses níveis de produção, entretanto, Soares destacou que o Brasil precisa intensificar o esforço exploratório para viabilizar o desenvolvimento de recursos ainda não descobertos, tarefa que pode ser prejudica com a suspensão da 8ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). "Se nada for feito a partir de 2015, nossa dependência externa pode sair dos atuais 45% para 90% no futuro", completou. Hoje, apenas 4,5% dos 6,4 milhões de quilômetros quadrados de área das bacias sedimentares estão sob exploração. Estimativas da EPE indicam que a demanda interna chegará próxima a 270 milhões de m³/d em 2030.