Desafio é ganhar competitividade externa, diz Barral

Apesar da retração dos mercados mundiais por causa da crise financeira internacional e da recente valorização do real frente ao dólar, as exportações brasileiras têm registrado um desempenho positivo quando comparadas às de outros países do mesmo porte. Mas, no médio prazo, a crise impôs novos desafios: manter os atuais mercados de destino, abrir novos mercados e dar competitividade às exportações brasileiras corrigindo as distorções tributárias. Essa é a avaliação feita ao Estado pelo secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Welber Barral. "2009 vai ser um ano que todo mundo vai querer esquecer. É um ano muito difícil. É um ano no qual tentaremos aumentar a competitividade, no médio prazo, e não perder mercado. Ao contrário, queremos abrir novos mercados", afirma Barral. Segundo ele, o governo precisa manter as ações previstas na política industrial, lançada no ano passado, para agregar valor às exportações brasileiras. "Nós temos problemas tributários muito graves, que não existem por causa da crise." O secretário avalia que as incertezas sobre a recuperação da economia de mercados tradicionais, como os Estados Unidos, dificultam a definição de uma meta de exportação para 2009. Nos próximos dias, ele deve definir uma meta para o segundo semestre. Ao contrário dos últimos anos, o ministério trabalha com uma projeção de US$ 160 bilhões de vendas externas em 2009. "A meta seria superior a isso", antecipou. Mas certamente ficará abaixo dos US$ 198 bilhões exportados em 2008. Embora não admita que o Brasil esteja passando por um processo de desindustrialização, Barral reconhece que a produção nacional em alguns segmentos tem sido substituída por importação de produtos chineses. Ele lembrou que, na semana passada, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) proibiu as Indústrias Nardini de tomar financiamentos. O banco identificou que a empresa estava importando máquinas chinesas e revendendo no Brasil como nacionais. "Isso é falsidade ideológica." E mandou um recado: o BNDES investiga outras empresas. O secretário acredita que o maior risco causado pela China não é o de perder mercado interno, mas na América Latina. A região é compradora principalmente de produtos manufaturados, os de maior valor agregado. A seguir, os principais pontos da entrevista: META "Estamos tendo visivelmente uma recuperação das exportações brasileiras e vamos tentar fazer uma meta para o segundo semestre assim que tiver uma maior estabilidade do mercado. Temos uma previsão que vamos exportar US$ 160 bilhões este ano, que é bastante realista. A meta seria superior a isso, mas não calculamos ainda. A velocidade com que ocorrerá a recuperação dos principais mercados ainda não está clara." BÁSICOS X MANUFATURADOS "O fato de ser exportador de produtos básicos não é negativo se tiver grande exportação de produtos industrializados. Agora, é importante o Brasil ter programas para aumentar a agregação de valor e a inovação nos produtos exportados. Mas, no meio de uma crise internacional, são os produtos básicos que têm menor elasticidade de demanda. São esses produtos que garantem um nível de exportação adequado e um saldo comercial maior que do ano passado." DESAFIOS "No curto prazo, nossa situação comparativamente com países do mesmo porte é muito boa. Nós temos sistema financeiro muito estável, temos conseguido manter e aumentar o crédito e manter um nível de exportações que caíram, mas não tanto quanto de outros países. E estamos conseguindo distribuir as exportações brasileiras, que continuam crescendo para a Ásia. E mais: estamos conseguindo um superávit importante que é fundamental para o balanço de pagamento. Os fundamentos são muitos sólidos, mas isso não elimina os problemas do Brasil, a médio prazo para o exportador brasileiro. Temos que resolver muitos outros problemas que vão muito além do câmbio: problemas tributários muito graves, acumulação de crédito, distorção do ICMS. O produto de maior valor agregado paga mais imposto do que o básico, logística, toda parte regulatória que é muito burocratizada." VIRADA "Perder mercado externo é muito ruim. Porque a recuperação é muito difícil. Apesar do corte no orçamento, estamos tentando manter todas as missões, viagens, as reuniões bilaterais para resolver barreiras, para que qualquer melhora na economia permita a manutenção e o aumento da participação das exportações brasileiras. O empresário tem consciência disso, sabe o custo que é retomar um mercado perdido. Dois mil e nove vai ser um ano que todo mundo vai querer esquecer. É um ano muito difícil no qual estamos tentando aumentar a competitividade no médio prazo, tentando não perder mercado e abrir novos mercados. Estamos trabalhando muito com acordos sanitários, com mercados que eram pequenos e que agora são importantes e, havendo recuperação, podem se tornar mercados maiores ainda." CÂMBIO "Ao contrário do que muitos pensavam, não houve um aumento imediato de importações. Evidentemente, a diferença do câmbio sobre as importações se dá num prazo de 60 a 90 dias pelo menos. Talvez no segundo semestre tenha um incentivo maior às importações. Mas, de qualquer forma, é importante notar que a maior queda das importações é de insumos, o que quer dizer que estão sendo substituídos por insumos brasileiros. Em alguns casos, principalmente no setor químico e alguns setores minerais, nós temos tido a continuidade da produção com queda de importação de insumos. O ministério tem muita preocupação com o efeito do câmbio porque também gera dificuldades para o exportador pela perda de competitividade. Uma das medidas mais importantes sobre o câmbio foi a redução da taxa de juros. Isso deve ter um efeito de estabilização nos atuais patamares. Os dados que temos são que a média do último mês de ACC (Adiantamento de Contrato de Câmbio) foi superior a vários meses do ano passado. E tem voltado com muita força o pagamento antecipado no Brasil (ACE) e não em outros países - o que mostra a confiabilidade da economia brasileira como mercado de destino. Mas empresas com poucas garantias e empresas que têm pequeno capital ainda têm dificuldades em levantar financiamento. São nesses setores, principalmente de pequenas e médias empresas, onde pode haver problema de crédito por causa do nível de risco que subiu no mundo todo." EXIMBANK "Não há uma definição do modelo ainda. Há uma tentativa de acelerar o processo, mas evidentemente que os impactos principalmente em legislação acabam demorando, e vários órgãos precisam ser consultados na área jurídica. O estudo está sendo feito pelo BNDES." DESINDUSTRIALIZAÇÃO "É muito cedo para identificar algo desse tipo. Não está tendo o fenômeno que aconteceu na Argentina nos anos 80, de transferir produção para o exterior e manter simplesmente exportação de básicos. Ao contrário, temos transferência de fábrica para o Brasil. Na semana passada, foram transferidas duas fábricas inteiras do Japão, uma do setor têxtil e outra, de autopeças. Nesse caso, porque o Brasil tem um mercado consumidor grande, além da confiabilidade na estabilidade macroeconômica." ANTIDUMPING "Temos vários casos hoje de defesa comercial, que são em grande parte consequência da situação cambial de 2007 e 2008. Na situação atual, ainda não veio uma nova leva de pedidos." CHINA "O risco da China não é tanto no mercado brasileiro em geral. O risco é a competição chinesa na América Latina, que é compradora de produtos industrializados. A queda de exportação do Brasil nesses mercados foi muito grande." ARGENTINA "Há certo nicho de mercado para o consumo de produto brasileiro, que faz com que ele seja mais afetado pela crise do que um produto chinês. O sapato brasileiro, por exemplo, concorre com sapato chinês na Argentina, mas a qualidade do produto é muito diferente e, em razão disso, o preço. Quando a classe média argentina perde poder de compra, ela passa para o sapato chinês. Temos que aumentar a competitividade para produtos brasileiros, criar nichos de mercado diferenciados e avançar nos acordos regionais. É bom lembrar que a China fechou acordo de livre comércio com o Peru." INVESTIGAÇÃO "Quando a empresa importa máquina para pegar dinheiro do BNDES como se fosse nacional, viola um contrato, além da falsidade ideológica. O Finame (linha de financiamento para bens de capital) só pode ser para produção nacional. 