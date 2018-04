Deságio originou o problema nos fundos Um fundo de investimento é uma espécie de clube formado por sócios (cotistas) que colocam valores menores para a formação de um bolo maior de dinheiro que o administrador aplica em uma carteira formada por títulos públicos e privados. A vantagem é que, num fundo, o investidor pode aplicar em títulos públicos aos quais, individualmente, não teria acesso, ou ter rentabilidade por uma taxa de juros que lhe seria negada num Certificado de Depósito Bancário (CDB), por exemplo. Os fundos são divididos, em linhas gerais, em dois tipos: os de renda fixa e os de renda variável. O primeiro abarca os fundos de renda fixa e os DI; o segundo, os fundos de ações, classificados como de renda variável porque o valor dos papéis negociados no pregão da Bolsa varia a cada instante, influenciando o valor da cota da carteira e o rendimento do cotista. A rentabilidade desses fundos, portanto, oscila de acordo com a dança da cotação das ações na Bolsa. O mecanismo, em tese, é diferente nos fundos de renda fixa, que, conceitualmente, devem assegurar um rendimento fixo ao investidor. Fundo de renda fixa seria um rendimento previamente definido de acordo com a taxa de juro embutida nos títulos que compõem a carteira. Nos DI, o rendimento pós-fixado seguiria os juros correntes no mercado interbancário, em que os bancos negociam o repasse de recursos entre si, tendo como garantia os Certificados de Depósito Interbancário (CDI). O juro do CDI e, portanto, dos fundos DI andam, em geral, emparelhados com a taxa básica de juros, referenciada na taxa Selic, que remunera os títulos públicos pós-fixados, como as Letras Financeiras do Tesouro (LFTs). São as LFTs que formam a carteira dos fundos DI. Os fundos de renda fixa andavam bem, salvo em alguns períodos de crise, como a asiática, em 1997, a da Rússia, em 1998, e a cambial brasileira, em 1999, até que uma combinação de incertezas, principalmente em relação à sucessão presidencial, passou a afetar novamente a rentabilidade deles. A situação, nos fundos DI, foi agravada pela exigência do Banco Central de atualização do valor dos títulos em carteira pelo valor no mercado. A obrigação, cujo prazo venceria em 30 de setembro, foi antecipada inesperadamente para 31 de maio. O ajuste do valor dos títulos fez aflorar um problema que surgiu aí por volta de março, quando o mercado passou a trabalhar com um deságio (abatimento) cada vez mais elástico na negociação das LFTs. Anteriormente, esses títulos eram negociados pelo valor nominal de face e rendiam, para o comprador e, portanto, para os fundos, determinada taxa de juros. O deságio foi ampliado à medida que aumentava a oferta de LFT no mercado secundário, em que os bancos compram e vendem papéis, por causa de insegurança com as eleições presidenciais. Embora as LFTs perdessem valor seguidamente no mercado secundário, os administradores de fundos vinham calculando o rendimento da carteira de acordo com o valor original do papel, superior ao de mercado. Na prática, essa atitude favorecia quem fazia retirada, deixando a perda, por causa da desvalorização do título no mercado, ao investidor que permanecesse no fundo. Foi para corrigir essa distorção que o BC antecipou o prazo-limite, de 30 de setembro para 31 de maio, para a atualização do valor dos títulos ao de mercado. O ajuste de um dia para outro redundou em desvalorização de até 5% no valor das cotas e desencadeou uma fuga dos investidores que persiste até hoje. Os investidores que debandaram dos fundos pós-fixados ignoraram os apelos dos administradores de que poderiam compensar a perda se permanecessem nos fundos até o vencimento das LFTs que formam a carteira. Os resgates aprofundaram o prejuízo de quem continuou no fundo, na medida em que as vendas para honrar o resgate aceleraram a desvalorização do valor dos títulos num mercado secundário em que a oferta de papel tem superado amplamente a demanda. O vice-presidente da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), Marcelo Giufrida, admite que a onda de saques pode levar à desvalorização ainda maior dos títulos e, conseqüentemente, das cotas, encolhendo o rendimento do investidor que continua no fundo. Para tentar quebrar esse mecanismo em que os resgates aprofundam as perdas que, por sua vez, encorajam novos saques e estancar a sangria dos fundos DI, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou ontem a Resolução n.º 375, que define novos critérios para a atualização do valor dos títulos em carteira.