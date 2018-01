Desânimo dos industriais às vésperas do fim do ano O segundo semestre é historicamente melhor do que o primeiro para a indústria, pois é preciso produzir para atender à demanda do comércio para as vendas de Natal e de fim de ano. Mas nem esse esperado comportamento sazonal se observa em 2015. Faltando dois meses para o ano acabar, cresce o desânimo das companhias, medido pelo Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice mostrou o pior comportamento desde 1999.