Desânimo e preocupação nos mercados As incertezas continuam no mercado, embora as notícias estejam chegando em passo lento. O cenário não se modificou muito ao longo da semana. Na verdade, a maior diferença é no ânimo dos investidores. Se havia um otimismo - ainda que contido, dados os riscos na Argentina -, agora predominam o cansaço e a preocupação. Na Argentina, a crise política e o descontentamento popular pareciam contornados, mas quem apostou nisso subestimou a dureza das medidas econômicas que o presidente Fernando de la Rúa propõem ao país. O Senado adiou a discussão do pacote de ajuste fiscal para terça-feira e sua aprovação é alvo de enormes resistências. As eleições legislativas ocorrem em 14 de outubro e os congressistas estão sobre forte pressão popular. A própria base do governo está rachando em função das medidas de corte de gastos, enquanto o presidente faz apelos dramáticos pela unidade nacional. Para piorar a situação, a agência internacional de classificação de risco Moody´s rebaixou o rating do país- nota que avalia o risco de investir em seus títulos. Segundo a própria agência, a decisão "reflete um crescimento significativo do risco de default (insolvência) da Argentina, associado à deterioração da posição financeira do governo, perspectivas incertas de crescimento no curto prazo e preocupações quanto à disposição da classe política para apoiar continuamente várias medidas econômicas incorporadas no pacote amplo de ajuste fiscal adiantado pelo governo". O rebaixamento teve efeito direto nas taxas de juros. O risco país da Argentina subiu ontem para 1542 pontos-base no fechamento (entenda risco país no link abaixo). Ao menos o Brasil vem recebendo mostras de apoio significativas do governo norte-americano e do Fundo Monetário Internacional (FMI). É verdade que ontem as autoridades deixaram claro que não há pressa. O atual acordo vence em dezembro, e até lá não tem sentido falar em prorrogação. Mas, os sinais dados por representantes brasileiros e estrangeiros indicam que é certa a concessão de recursos para evitar o contágio da crise argentina. O governo também prepara um ajuste fiscal para garantir o equilíbrio das contas públicas, mesmo em um cenário de taxas de juros mais elevadas. De qualquer forma, recomenda-se uma dose de realismo. O contágio pode ser minimizado, mas é certo que a crise argentina tem impacto direto no Brasil e, no caso de uma eventual ruptura mais traumática, com desvalorização e moratória, o choque será sentido aqui também. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.