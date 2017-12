Desbloqueio de rodovia no MS depende de ação judicial A Polícia Rodoviária Federal informou nesta terça-feira que o desbloqueio da BR 163, principal via de acesso de Mato Grosso para Campo Grande (MS) e São Paulo, depende de uma ação judicial que permita a operação. "Não queremos o confronto", informou um policial que está em Cuiabá, na sede local da polícia. A BR está bloqueada desde as 8 horas por uma fila de 70 caminhões. O trecho foi fechado por agricultores que protestam contra a grave situação do agronegócio. Eles criticam o dólar desfavorável às exportações e o alto preço do diesel. Os produtores querem a renegociação de dívidas. O fechamento da estrada prejudica rotas como a da ADM, Bunge, Cargill e AMaggi, esta pertence ao governo do Estado, Blairo Maggi (PPS). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ao todo, os agricultores bloquearam dez rodovias que cortam o Estado. Um policial citou os municípios de Diamantino, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde como aqueles que têm estradas bloqueadas. A situação no leste do Estado é a mesma, com bloqueios na BR 158.