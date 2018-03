Descoberto novo poço de petróleo na Bacia de Campos A companhia de petróleo americana ChevronTexaco comunicou à Agência Nacional do Petróleo (ANP) a descoberta de indícios de petróleo no bloco BMC-5 (Bacia de Campos), que está sob sua concessão. A descoberta está localizada em uma área marítima na costa do Espírito Santo e ocorreu em lâmina d´água de 1.180 metros. A empresa não informou dados sobre o potencial do poço e não comenta o assunto. Adquirida na primeira rodada de licitações de áreas de petróleo, em 1999, o bloco, que tem uma área de 2.154 metros de extensão, também tem parceria da espanhola Repsol-YPF em sua concessão. Somente em 2005, já foram comunicados à ANP sete novas descobertas, sendo cinco em blocos da Petrobras, esta da Chevron Texaco e outra a Aurizônia. No ano passado, de 54 descobertas comunicadas, apenas nove declarações de comercialidade foram feitas à agência reguladora.