Desconfiança crescente no comércio e nos serviços Ainda resta alguma esperança de melhora entre comerciantes e prestadores de serviços. O pagamento da primeira parcela do 13.º dos aposentados em setembro e a proximidade das festas de fim de ano podem significar algum aumento nos negócios. Mas a sensação predominante é de que a economia chegou ou está perto do fundo do poço, sem sinais claros de recuperação. O quadro não justifica novas encomendas a fornecedores. Em casos extremos, há os que, depois de dispensar funcionários e tomar outras medidas de contenção de custos, consideram seriamente a possibilidade de deixar o mercado para não contrair dívidas.