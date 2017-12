Desconfiança impede decolagem de empresas chinesas no mundo A diferença de regime político e a desconfiança em relação às empresas chinesas, consideradas "de baixo custo", impedem a decolagem das fusões e aquisições chinesas no exterior, segundo um relatório publicado nesta quarta-feira pelo jornal China Daily. O documento elaborado pela empresa de consultoria Boston Consulting Group (BCG) analisou 776 casos de aquisições e fusões de 13 países de economias emergentes, dos quais apenas 82 foram feitos por empresas chinesas (11% do total), atrás de países como a África do Sul e a Índia. Este dado contrasta com o Produto Interno Bruto (PIB) chinês, que representa 30% do total dos países com economias emergentes. A Ásia foi o principal destino das fusões e aquisições das companhias chinesas, com 62% delas, e os países mais beneficiados foram Cazaquistão, Hong Kong, Indonésia e Coréia do Sul. As companhias chinesas se voltaram para o exterior em quatro momentos de sua história recente, a primeira com a abertura de 1986, seguida da expansão estrangeira que aconteceu com a devolução de Hong Kong à China em 1997. Terceira onda A terceira onda aconteceu em 2000, quando se permitiu às companhias estrangeiras se instalar no país asiático sem necessidade de criar uma empresa mista, o que levou muitas empresas nacionais a comprar as ações de seus sócios estrangeiros. A entrada da China na Organização Mundial do Comércio (OMC), em 2001, representou o quarto momento de expansão exterior, que se centrou sobretudo nos setores de mineração, energia, tecnologia e comunicações. Segundo o vice-presidente da BCG, David Michael, as empresas chinesas têm mais dificuldades que as ocidentais ao lutar por uma fusão ou aquisição muitas vezes por razões políticas. Michael acredita que a maioria dos países não vê com bons olhos que uma empresa de um regime político diferente adquira o direito de exploração de seus recursos naturais. Além disso, as empresas chinesas são consideradas no exterior negócios "de baixo custo", algo que também preocupa as companhias estrangeiras, que consideram que, após a fusão ou a aquisição, muitos funcionários podem perder seu emprego por cortes de orçamento.