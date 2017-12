Descontentes, agricultores ameaçam novos protestos "Vamos voltar para a estrada!", reagiram os agricultores rurais assim que o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, terminou a apresentação do Plano Safra. O anúncio das medidas foi acompanhado pela tevê por um grupo de 50 agricultores visivelmente tensos que estavam em vigília na sede do Sindicato Rural de Londrina desde terça-feira, dia em que bloquearem a agência do Banco do Brasil. A maioria deles "está na estrada" desde o dia 9, quando bloquearam o trânsito ferroviário em Rolândia e depois em várias cidades do Norte do Paraná. Os agricultores ainda não sabem o que fazer - devem se reunir nesta sexta-feira para decidir -, mas foram unânimes em reprovar as medidas, principalmente as que se referem à prorrogação de suas dívidas e a falta de garantia imediata de preços mínimos. "Isto não é um pacote, é um embrulho", afirmou Moacir Canônico, de Cambé, que desde o final da manhã, ao ser informado de que o anúncio das medidas seria adiado das 14h30 para as 17 horas, dizia-se pessimista em relação à proposta do governo. Por causa desse pessimismo, os agricultores em vigília bloquearam durante quatro horas a BR-369, um dos principais acessos a Londrina. Pacote não contempla dívidas com terceiros Roberto Pacheco, agricultor em Prado Ferreira, foi claro: "Não estamos devendo para banco, mas para terceiros". O pacote anunciado por Rodrigues prevê maior prazo de pagamento da dívida contraída em bancos oficiais, o que, segundo o agricultor Edison Mazei, de Londrina, contempla apenas 24% dos produtores. Canônico disse que, para atenuar a situação do agricultor, o governo precisaria prorrogar o pagamento da dívida em 10 anos, com dois de carência. A prorrogação em quatro anos de 50% da dívida contraída para o plantio de soja (esta medida atende os agricultores do sul e sudeste; os do centro-oeste terão 80% prorrogados), com pagamentos anuais, "vai nos afogar ainda mais a partir do ano que vem", prevê Canônico. "Onde vamos arranjar dinheiro para pagar essa dívida, as despesas de custeio e de investimento e ainda do PESA-Securitização, tudo no mesmo ano?", perguntou. Rodrigues não havia ainda terminado sua exposição - que concluiu elogiando o presidente Lula e a equipe econômica -, e Odair Favaro, de Cambé, criticava: "Não vão nos dar a chance de capitalizar antes de nos cobrar a dívida". E, após observar que os agricultores amargaram quatro safras ruins sucessivas e que, por causa da estiagem encerrada há poucos dias, a quinta, com milho e trigo, será prejudicada, sentenciou: "Continuamos quebrados". Veja os principais pontos do pacote - Recursos: o governo vai liberar R$ 60 bilhões para o setor agrícola. Deste total, R$ 50 bilhões irão para a agricultura comercial e R$ 10 bilhões irão para a agricultura familiar. - Investimentos: o governo vai destinar R$ 8,6 bilhões para investimentos do setor agrícola com recursos oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), dos fundos constitucionais e de outras fontes. Houve uma redução na taxa de juros cobrada nesses empréstimos. - Dívidas de custeio: o governo prorrogou parte dos créditos de custeio da safra 2005/06, que deverão ser pagas no prazo de quatro anos em parcelas anuais. A primeira parcela vencerá 12 meses após a data da repactuação. O montante que será prorrogado variará de acordo com a região e produto, com base em alguns critérios. - Dívidas do Pesa e Securitização: as dívidas dos produtores rurais junto ao Programa Especial de Saneamento de Ativos (Pesa), Securitização e Recoop, vencidas no ano passado ou vencidas e a vencer neste ano serão refinanciadas com recursos controlados do crédito rural, a taxa de juros de 8,75% ao ano e prazo de até cinco anos. Só irão se beneficiar da medida os produtores que tiverem pago as prestações até 31 de dezembro de 2004. - Recursos do FAT/Giro rural: o governo decidiu elevar o volume de recursos da linha de financiamento destinada aos produtores rurais e às empresas privadas fornecedoras de insumos, o FAT/Giro Rural, de R$ 2 bilhões para R$ 4 bilhões. O prazo desta linha de financiamento também foi ampliado de dois para cinco anos. Os tomadores terão dois anos de carência. - Dívida da Securitização: foi estendido por até 180 dias o prazo de cobrança administrativa das dívidas vencidas e ainda não inscritas na dívida ativa da União dos programas de Pesa e Securitização. Dessa forma, o governo amplia o prazo para a liquidação das dívidas antes de sua inscrição no Cadin. - Fundo contra catástrofes: o governo encaminhará ao Congresso Nacional o projeto de criação de um fundo contra catástrofes naturais. O fundo será privado e gerido pelo setor privado, mas contará com diversas fontes de recursos, inclusive do Orçamento Federal. - Preços mínimos: o governo vai disponibilizar R$ 2,8 bilhões à Política de Garantia de Preços Mínimos e garantia de renda ao produtor na safra 2006/07. Para tanto, o governo vai utilizar os leilões de Prêmio de Risco de Opção Privada (Prop), que começam antes mesmo do plantio. Esta medida já havia sido anunciada na semana passada.