Desconto médio em liquidações pode subir para 60% A grande temporada de liquidação de verão que começa sábado no Estado de São Paulo terá de ser, este ano, uma liquidação de verdade, com redução substancial nos preços de etiqueta e pagamento facilitado em, no máximo, duas vezes para atrair o consumidor. Depois que o governo decidiu nesta semana aumentar pela segunda vez consecutiva no ano os juros básicos e retirar dinheiro de circulação por meio do aumento dos compulsórios sobre os depósitos bancários, as vendas especialmente a prazo, deverão esfriar. A avaliação é do economista da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Emílio Alfieri, e do presidente da Associação dos Lojistas de Shoppings, Nabil Sahyoun. "Neste ano a liquidação deverá ter mais força do que nos anteriores porque o poder aquisitivo da população está baixo." A partir de sábado, e até 2 de março, cerca de 6 mil lojas de shoppings estarão participando da 12.ª edição da Liquida São Paulo. Com desconto médio de cerca de 60%, ante 55% na liquidação do ano passado, pela primeira vez em seis anos o evento contará com participação dos shoppings do interior, em cerca de 12 municípios. A expectativa antes da alta dos juros e do compulsório, segundo Sahyoun, era ampliar entre 2% e 4% o faturamento real em relação ao mesmo evento do ano passado. Ele ressalta que o acréscimo nas vendas é esperado por causa da ampliação no número de lojas participantes. Na liquidação deste ano, os estoques também estão bem maiores. São cerca de 70 mil itens, ante 65 mil em 2002. Segundo Sahyoun, esse será mais um fator que levará os lojistas a facilitar as vendas para desovar os estoques e quem sairá ganhando será o consumidor.