Desconto nas chamadas internacionais Muitos consumidores estão economizando na hora de completar uma chamada internacional. Em vez de usar o sistema tradicional e completar a ligação por meio da Embratel ou da Intelig, o usuário recorre a uma operação chamada call back. Nas ligações internacionais efetuadas por esse sistema, o cliente, de posse de um número de telefone dos EUA, disca para esse número, deixa o telefone tocar uma vez e depois desliga. Em seguida, a empresa retornará a ligação com uma linha dos Estados Unidos. A partir daí passa a ser uma ligação nacional (de lá) e, por isso, com tarifas menores. Consumidores podem economizar até 76% por minuto de ligação Embora admita que as operações de call back acarretam prejuízo aos cofres públicos, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) reconhece que, após o aumento de 13% para 25% do ICMS nas tarifas telefônicas, ocorrido em maio, a utilização do sistema aumentou. Por conta disso, o advogado especializado em direito do consumidor, José Eduardo Tavolieri de Oliveira, diz que o governo tem a necessidade de fiscalizar e regulamentar essas empresas. Enquanto o minuto de uma ligação para os Estados Unidos feita pela Embratel ou pela Intelig sai por R$ 1,26, pela One World Communications - empresa que oferece o serviço em São Paulo -, o custo é de R$ 0,43. Já uma ligação para a França pelas operadoras autorizadas sai por R$ 2,17 o minuto. Pela One World, a mesma chamada terá um custo de R$ 0,52 por minuto.