Desconto para conta de energia será decidido na próxima semana O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), José Mário Miranda Abdo, confirmou hoje que o órgão irá definir na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro, durante reunião aberta ao público, o porcentual de redução sobre a conta de energia elétrica, como forma de compensação pelo seguro apagão cobrado dos consumidores. De acordo com ele, a Aneel ainda está avaliando as informações que foram repassadas pela Comercializadora Brasileira de Energia Elétrica (CBEE) para verificar o volume de contratos que estão vencendo. Esta semana, o secretário-executivo do Ministério das Minas e Energia, Maurício Tolmasquim informou que a redução deve ficar entre 20% a 25%, referente à descontratação de 927 MW de um total de 1.827 MW contratados emergencialmente na época do racionamento. O restante vence no final de 2005.