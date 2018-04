Descontos de até 60% para viagens na baixa estação Associações de hotéis, agências de viagens, locadoras de automóveis, restaurantes e do comércio se reuniram em um projeto para incentivar o turismo doméstico neste período de baixa estação. A campanha chamada de Dias Azuis terá descontos de até 60% em pacotes, diárias de hotéis, locação de veículos e serviços em geral. Os pacotes promocionais começarão a ser ofertados no dia 1º de setembro e vão ser vendidos até o dia 11 de dezembro. Até o momento, a campanha conta com a adesão de 250 hotéis, mais de 100 restaurantes e 400 locadoras de veículos em todo país. Os descontos vão de 30% a 50% na rede hoteleira. Nos restaurantes, o desconto é de até 10%. A campanha também reúne as locadoras de veículos, com descontos de 20% a 50%, e 19 companhias que fazem vôos regulares pelo Brasil. As principais promoções estarão disponíveis nas agência de viagens e também no site Dias Azuis (veja o link abaixo). O presidente nacional da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), Tasso Gadzanis, ressalta que a promoção vai incentivar o turismo doméstico neste período de baixa estação. "Além da alta do dólar favorecer o mercado doméstico de viagens, esta campanha vai servir de incentivo ao turista brasileiro descobrir novos roteiros do País", avalia. Ele avisa que nesta época o turista consegue negociar bons descontos para pacotes nacionais. A expectativa do presidente da Abav é de que o turismo doméstico apresente um crescimento de 20% neste ano, em relação ao ano de 2001. "O turista brasileiro está pensando duas vezes antes de viajar pra fora do país, pois o custo está alto. Além disso, a infra-estrutura do setor de turismo no Brasil evoluiu muito neste ano", destaca.