Descontos de até 70% no Liquida SP Corredores e lojas de shoppings cheios. É essa a expectativa dos comerciantes entre 26 de janeiro e 10 de fevereiro, quando acontece o 10º Liquida São Paulo - uma megapromoção com descontos entre 10% e 70% para acabar com os estoques de verão. Roupas, calçados, móveis, artigos de decoração, presentes e até cortes de cabelo devem ter seus preços reduzidos. A Associação dos Lojistas de Shopping (Alshop) - organizadora do Liquida São Paulo - espera que as vendas aumentem em 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Alguns shoppings estão mais otimistas. O Shopping Metrô Tatuapé espera vender 10% a mais do que no mesmo período de 2001. "Nossa expectativa para o Liquida São Paulo é sempre a melhor possível. O objetivo é acabar com o estoque de verão, que acabou ficando encalhado nas lojas", afirma o gerente de marketing Cláudio Voso. A expectativa do Central Plaza Shopping é vender 20% a mais do que no Liquida de verão 2001. Quanto ao fluxo de pessoas, espera-se que aumente em 15% em relação ao mesmo período do ano passado. "Estamos animados com essa promoção, pois as vendas durante esse evento só perdem para as de Natal." O presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, afirmou que nesta edição do Liquida São Paulo vão participar 95% dos shoppings da capital e Grande São Paulo. "A cada edição, o número de empreendimentos que participa é maior. Isso faz com que aumente o número de vendas." O gerente de operações da loja de roupas masculinas Yachtsman, Carlos Andrade, aponta que o único problema é que os vários shoppings de São Paulo entram em liquidação em datas diferentes. "Isso acaba nos forçando a antecipar o Liquida São Paulo. Mesmo assim, no período do Liquida nosso movimento costuma crescer 10%, e as promoções são muito fortes. Fazemos com que a vinda do cliente ao shopping compense". A gerente da Ópera Rock, Ana Paula Oliver, diz que a loja entra no Liquida São Paulo todos os anos. "Esta é uma época de baixo movimento e as promoções costumam nos ajudar a desencalhar os estoques". Para esta edição, Ana Paula, espera um aumento de 50% nas vendas. A loja estará com descontos de até 40% em todo o estoque. "Neste ano, esperamos que o público venha ainda em maior número para o shopping, principalmente nos finais de semana".