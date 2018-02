Descontos e promoções continuam nos shoppings A megaliquidação de verão dos shoppings, o Liquida São Paulo, terminou no domingo de carnaval, mas muitos lojistas devem continuar este mês dando descontos e fazendo promoções, para queimar os últimos estoques. O shopping Interlagos, por exemplo, está programando outra liquidação no período de 15 a 24 de fevereiro. "É tradicional e os lojistas já se programaram para as duas", justifica a superintendente do shopping, Carla Bordon Gomes. Segundo ela, o Interlagos, teve crescimento de vendas de 15% com o Liquida São Paulo. No Eldorado, a liquidação vai se estender até o dia 17 e a estimativa é que os resultados das vendas fiquem 12% acima do mesmo período do ano passado. No Pátio Higienópolis, West Plaza e Paulista, as vitrines devem também continuar exibindo peças de verão e começando a mostrar novidades de meia-estação. As lojas de grife, em geral, são as primeiras a apresentar as novas coleções. Liquida São Paulo tem vendas abaixo do esperado O resultado da Liquida São Paulo ficou abaixo das expectativas dos lojistas. O resultado de vendas foi entre 3% e 4% superior ao mesmo período do ano passado, quando o esperado era um aumento entre 5% e 6%. Segundo o presidente da Associação dos Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun, que organiza a campanha, o levantamento das vendas foi feito com lojistas e apresenta resultado diverso do divulgado pelos dirigentes de shoppings, que falam de crescimento de até 15%. "A diferença é que muitos shoppings no balanço incluem lojas inauguradas há pouco tempo, o que distorce a comparação", diz. Muitos lojistas acreditam que as vendas comecem a ganhar maior fôlego em março. O mês de fevereiro é considerado fraco pelo comércio por causa do carnaval e dos gastos maiores das famílias com a volta às aulas e outras despesas programadas como o Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) e Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).