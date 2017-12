Descontos na contratação do seguro Na hora de contratar um seguro, as seguradoras possuem tabelas de descontos para os segurados que não registraram sinistros, ou seja, que não utilizaram os serviços da seguradora durante o período do contrato. Nas seguradoras de automóvel, o desconto é chamado bônus de renovação e não há regras estabelecidas, cada empresa segue um padrão. O segurado, antes de assinar o contrato de seguro, deve procurar as seguradoras que oferecem as melhores vantagens econômicas aliadas à qualidade na prestação do serviço. Os principais pontos a serem avaliados são os valores dos bônus e da franquia, que é paga à seguradora em caso de cobertura de sinistro. Na média de mercado, o bônus para ausência de sinistro vai de 5% a 35%, podendo chegar a 50% em algumas seguradoras. No caso dos seguros residenciais, os descontos variam entre 10% e 30%. O consumidor pode conferir nos links abaixo mais informações sobre a contratação do seguro.