Descontrole da inflação está afastado, diz Appy O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, manteve hoje a linha cautelosa em relação à inflação que vem sendo a tônica do discurso da equipe econômica nos últimos dias. Assim como já fizera na semana passada, Appy disse hoje cedo, em café da manhã promovido pelo Instituto Brasileiro dos Executivos de Finança (Ibef), que o risco de descontrole inflacionário está "basicamente afastado", mas ponderou: "Não podemos descuidar, pois ainda temos uma herança por termos tido uma inflação muito alta nos meses anteriores". Em discurso durante seminário na semana passada, Appy chamou esta gerança de inércia inflacionária. Evitando como de costume avaliar ou estimar a tendência para os juros básicos no curto prazo, o secretário afirmou ser compreensível tamanha ansiedade de alguns segmentos com relação à necessidade de queda dos juros, mas ressaltou que cabe ao BC, e somente a ele, avaliar o momento adequado para uma eventual redução da taxa Selic. Ao comentar o trabalho de alongamento nos prazos da dívida pública, Appy esclareceu que o objetivo em relação à participação dos títulos prefixados no bolo total da dívida é de que seja "muito superior aos atuais 5%" no final do ano. Este trabalho de alongamento, que segundo ele tem de respeitar a "sensibilidade da política econômica e as condições de mercado, também deve, no longo prazo, tornar as aplicações financeiras mais curtas, menos rentáveis em relação às aplicações mais longas?.