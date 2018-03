Descontrole da inflação está eliminado, afirma Palocci O ministro da Fazenda, Antônio Palocci Filho, afirmou na noite desta terça-feira que o risco do descontrole da inflação já está ?eliminado?. O ministro ressaltou, entretanto, que a queda dos índices de inflação não significa que a ?batalha? já esteja vencida. Para o ministro, a queda do IPCA de março para abril ficou ?exatamente? como o esperado. ?Os números que eu vi foram em torno da expectativa do mercado, nada surpreendente?, disse o ministro ao comentar a variação de 0,97% verificada no IPCA em abril. Palocci evitou fazer análise sobre o efeito dessa queda do IPCA sobre a decisão que será tomada na próxima semana pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. ?Não falo nada sobre o Copom nem antes, nem durante, nem depois?, disse. Para o ministro o fato de a batalha da inflação ainda não estar vencida é uma questão importante. ?Por isso temos que trabalhar, acompanhar a situação com serenidade para reduzirmos (a inflação) durante o ano?, disse. Para o ministro, a redução da inflação é um trabalho ?prioritário?. ?Temos dois focos principais na política econômica. Um é do interesse geral do Brasil que é a queda da relação da dívida/PIB, que é fundamental para a saúde financeira do País. O outro é aquele indicador que diz respeito à saúde financeira das pessoas, principalmente das mais pobres, que é exatamente a inflação?.