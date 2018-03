Descontrole financeiro do consumidor cai 23,64% em 2006 Embora o descontrole financeiro dos consumidores ainda seja o grande vilão da inadimplência, este dado apresentou queda de 23,64% no ano de 2006 no comparativo com o ano de 2005. É o que revelou nesta quinta-feira a pesquisa anual "Perfil do Inadimplente" da Telecheque - empresa de concessão de crédito no varejo. Segundo a pesquisa, no ano passado, dos 5.545 consumidores inadimplentes ouvidos pelo estudo, 42% alegaram estar nesta condição de endividamento em função do descontrole nos gastos, enquanto em 2005 este porcentual chegou a 55%. Para o vice-presidente da Telecheque, José Antônio Praxedes Neto, o ano de 2005 teve um porcentual maior do que no ano passado devido ao grande acesso da população ao crédito, "impulsionado, principalmente, pela facilidade na liberação e tomada de recursos no mercado financeiro." "Isto acabou levando muitos consumidores a um alto nível de endividamento", avaliou o vice-presidente. Entretanto, segundo ele, a partir do segundo semestre de 2006 observou-se "maior incentivo às renegociações de dívidas, mais cautela do mercado, os consumidores mais preocupados em quitar suas pendências e um comportamento bem mais prudente." Para Neto, estes fatores amenizaram o descontrole do consumidor. Entre outras causas para a inadimplência, a pesquisa também destacou o empréstimo do nome para terceiros (13%), o desemprego (10%) e o atraso salarial (8%). Segundo a pesquisa da Telecheque, os consumidores casados continuam sendo maioria entre os inadimplentes, respondendo por 48%. O estudo, contudo, mostra que o número de solteiros inadimplentes aumentou. Em 2005, eles representavam 35% dos endividados, mas passaram a responder por 41% no ano passado. A Telecheque aponta ainda que a quantidade de jovens entre 21 e 30 anos com restrição nos cadastros de proteção de crédito cresceu em 2006. De acordo com o levantamento, do total de inadimplentes consultados no ano passado, 39% mostraram estar nessa faixa etária, enquanto em 2005 eles representavam 36%. Já no comparativo entre os sexos, as mulheres superaram os homens em 2006. Enquanto em 2005, o percentual de mulheres inadimplentes foi de 49%, no ano passado subiu para 52%. Segundo o estudo, os inadimplentes se endividaram principalmente nas lojas de confecções (18%), postos de gasolina (17%) e supermercados (16%). O percentual de inadimplentes no segmento de confecções, foi 28,57% superior em relação ao ano de 2005, quando correspondeu a 14%. A Telecheque informou, em sua pesquisa, que as compras que geraram inadimplência foram feitas, em sua maioria, para pagamento à vista (54%) e tiveram valores entre R$ 50 e R$ 199. Esta faixa de preços correspondeu a 52%. A pesquisa foi realizada pela Telecheque ao longo de 2006, entre 01 de janeiro até 31 de dezembro. A amostra foi levantada com 5.545 pessoas inadimplentes usuárias do meio de pagamento cheque no Brasil, que, segundo a Telecheque, não, necessariamente, são inadimplentes nessa forma de pagamento.