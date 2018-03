Descontrole inflacionário está afastado, diz Appy O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, afirmou que hoje o risco de descontrole inflacionário já está afastado, embora reconheça que "o nível de inflação ainda preocupe e há a persistência de uma inércia inflacionária que precisa ser combatida". Appy enfatizou após seminário realizado pela Bloomberg, que esta inércia veio um pouco acima do esperado pelo governo nos primeiros meses do ano, mas que agora já está incorporada às estimativas do governo. O secretário da Fazenda reiterou neste sentido que a tendência é de convergência para a meta de 5,5% ao ano de 2004 e admitiu que, por conta desta inércia maior no começo do ano, tal convergência está sendo um pouco mais lenta do que gostaria o governo. Questionado se a convergência para a meta ajustada de 8,5% pelo IPCA para este ano não era mais possível, o secretário respondeu: "Eu acho mais provável que a gente convirja para a meta de 5,5% no ano que vem. Eu acho mais provável. A meta de 8,5% continua sendo a meta oficial do governo e vamos fazer esforços para tentar cumpri-la", afirmou Appy.