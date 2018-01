Desde a vitória de Trump, emergentes já perderam US$ 6 bilhões

NOVA YORK - A redução do apetite por risco dos investidores internacionais provocada pela vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos provocou fuga de US$ 6 bilhões dos países emergentes desde as eleições norte-americanas, na última terça-feira, de acordo com estimativas do Instituto Internacional de Finanças (IIF), formado pelos maiores bancos do mundo e com sede em Washington, divulgadas nesta terça-feira, 15.

Considerando o período desde o último dia 4, quando as pesquisas eleitorais começaram a mostrar acirramento da disputa presidencial nos EUA, as saídas de recursos dos emergentes somaram US$ 10,5 bilhões, tanto de aplicações de renda fixa como das bolsas, o pior momento desde agosto de 2015, quando preocupações com a China provocaram turbulência no mercado financeiro internacional.

A perda de recursos tem sido registrada em países de diferentes regiões do planeta, de acordo com o relatório. O IIF ressalta que a política pró-crescimento de Donald Trump, com medidas esperadas de corte de impostos e aumento de gastos públicos, fez os investidores passarem a prever trajetória mais forte de alta dos juros nos Estados Unidos até 2018.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além das eleições dos EUA, o IIF ressalta que alguns fatores domésticos têm contribuído para as fugas de capital dos emergentes nos últimos dias. Entre estes fatores, o relatório cita o aumento da incerteza política na África do Sul, Filipinas, Tailândia e Coreia do Sul. Outro fator que contribuiu para aumentar a cautela dos investidores é o aumento das incertezas com o Brexit (a saída do Reino Unido da União Europeia).