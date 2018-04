Desembolsos do BNDES crescem 40% no ano Os desembolsos do BNDES atingiram R$ 16,6 bilhões nos primeiros sete meses do ano, com aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Só em julho, o banco estatal liberou mais R$ 2,88 bilhões. O destaque continua indo para as operações de apoio à Embraer. Pelos dados da instituição, foi aplicado R$ 1,015 bilhão para o segmento de "outros equipamentos de transporte" no mês passado, onde estão cadastrados os clientes que compram os aviões da fabricante brasileira. De cada R$ 3,00 liberados pelo BNDES para o setor industrial em julho, cerca de R$ 2,00 foram para esse segmento, com os recursos restantes divididos entre os outras 22 áreas industriais. Do início do ano até julho, o setor de "outros equipamentos de transporte" ficou com R$ 4,5 bilhões, o que significa cerca de 27% dos desembolsos totais da instituição no período. O outro setor que mais recebeu recursos do BNDES, até julho, foi o de eletricidade/energia, com um total de R$ 2,5 bilhões. A maior parcela foi liberada no início do ano, mas o banco alocou mais R$ 520 milhões para as empresas da área no mês passado. Em relação ao ano passado, o setor teve aumento de desembolsos de 677%, o que ilustra o esforço da instituição para "recuperar o prejuízo", já que o apoio do banco à área de eletricidade e energia era quase nulo antes do início do racionamento, em junho de 2001. Os outros setores mais beneficiados pela instituição estatal de fomento foram: alimentos e bebidas, com R$ 980 milhões nos primeiros sete meses do ano (queda de 7% no ano); transporte terrestre, com R$ 873 milhões (aumento de 4%); celulose e papel, com R$ 542 milhões (queda de 14%); produtos químicos, com R$ 440 milhões (aumento de 89%); construção, com R$ 416 milhões (aumento de 23%); veículo automotor, com R$ 356 milhões (queda de 48%); máquinas e equipamentos, com R$ 345 milhões (queda de 20%). O setor industrial, como um todo, absorveu 53% dos recursos desembolsados pelo BNDES nos primeiros sete meses do ano, com aumento de 22% em relação a igual período do ano passado. Pelos dados do banco, o setor industrial recebeu R$ 8,6 bilhões este ano, enquanto as empresas do setor de infra-estrutura absorveram R$ 4,2 bilhões, com a participação relativa caindo para 26% dos desembolsos do banco. A maior parte dos recursos liberados para o segmento de infra-estrutura foi para a área de energia, que ficou com R$ 2,5 bilhões (60% do segmento de infra-estrutura). As empresas do setor agropecuário receberam R$ 2,1 bilhões, o que sinaliza apoio crescente do banco estatal ao segmento, que passou a absorver 13% das liberações do BNDES este ano, com aumento de 48% em relação aos primeiros sete meses de 2001. O setor "social" do banco estatal aplicou o equivalente a R$ 228 milhões nos primeiros sete meses do ano, representando cerca de 1,4% do total, que somou R$ 16,6 bilhões. O volume de consultas ao BNDES aumentou 36% nos primeiros sete meses do ano, em relação a igual período do ano passado. Segundo o banco, as empresas apresentaram projetos no valor de R$ 24,8 bilhões de janeiro a julho, sendo R$ 3,8 bilhões só no mês passado. Os enquadramentos, que representam a segunda das quatro etapas necessárias para a liberação de recursos no banco, atingiram R$ 20,2 bilhões, com aumento de 6% sobre janeiro-julho de 2001. Já as aprovações - terceira etapa do processo - somaram R$ 20 bilhões, com aumento de 27% sobre 2001. A etapa final é o desembolso. A região Sudeste, que representa cerca de 59% do Produto Interno Bruto (PIB), ficou com 62% dos recursos desembolsados pela instituição nos primeiros sete meses do ano; o Sul ficou com 16%, o Nordeste com 10%, o Centro-Oeste com 5% e a região Norte, com 6%.