Desembolsos do BNDES recuam 25% no ano

RIO - O total de desembolsos do BNDES atingiu R$ 85 bilhões entre janeiro e agosto deste ano, cifra 25% menor do que a registrada no mesmo período do ano passado. As aprovações e consultas caíram 45% e 49%, respectivamente sobre o acumulado dos oito primeiros meses de 2014.

Segundo o BNDES, o setor de infraestrutura liderou os desembolsos, com R$ 31,6 bilhões e uma participação de 37,3% do total liberado. No segmento, o destaque ficou com energia elétrica, com 11,7 bilhões liberados. O volume representa um aumento de 18% na comparação com o acumulado entre janeiro e agosto do ano passado.

Os desembolsos para transportes também cresceram. O banco informou que somente a rubrica "outros transportes", onde estão classificados os projetos de financiamentos a metrôs, a alta foi de 107%, com R$ 4,8 bilhões desembolsados até agosto deste ano.

Dados hoje mostram que os desembolsos do Cartão BNDES atingiram R$ 7,8 bilhões até agosto, 10,6% maiores que os valores liberados em 2014 no mesmo período.