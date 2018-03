Desembolsos do BNDES sobem 49% em 2009

As aprovações do banco neste ano atingiram R$ 158,02 bilhões, um volume 30% superior ao registrado em 2008. Em 2009, os enquadramentos, de R$ 182,33 bilhões, e as consultas, de R$ 216,42 bilhões, representaram taxas de crescimento de 17% e de 23%, respectivamente, em comparação com o ano passado.

Segundo Coutinho, o desembolso recorde do banco teve forte influência da retomada da taxa de investimentos na economia, que ficou em 17,7% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre deste ano. Este foi o período no qual o governo lançou o Programa de Sustentação do Investimento (PSI), com juros reduzidos para bens de capital.

O presidente do BNDES disse ainda que espera um "crescimento pujante" desta taxa no quarto trimestre e previu que o País feche o ano com investimentos acima de 18% do PIB. "Espero que terminemos 2010 perto de 20%. Sou muito otimista com esta recuperação", afirmou.