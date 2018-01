Desempenho da Construção Civil cai 8,9% nos últimos 4 trimestres O desempenho da Construção Civil caiu 8,9% no acumulado de quatro trimestres até o primeiro trimestre deste ano. Esta foi a maior queda desde o início da série deste indicador, em 1993, divulgou hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A comparação é feita em relação ao período de quatro trimestres anteriores. Já a indústria extrativa mineral, a indústria da transformação e os serviços industriais de utilidade pública tiveram crescimento de, respectivamente, 0,7%, 1,2% e 0,3% nesta comparação, apesar da indústria em geral ter mostrado queda de 1,0% nesta comparação. No setor de serviços, a estabilidade foi conseqüência de alguns setores terem crescido e outros terem caído. Transportes, Aluguéis e Administração Pública tiveram variações positivas de, respectivamente, 1,8%, 1,1% e 0,7%. Já no Comércio, nas Comunicações e em Outros Serviços houve quedas de, respectivamente, 1,4%, 0,9%, e 1%. Foi a primeira vez que o sub-setor de comunicações mostrou queda nesta comparação. As instituições financeiras não tiveram variação neste indicador.