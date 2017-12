Desempenho de Wall Street estimula mercados asiáticos As bolsas do sudeste asiático registraram alta nesta terça-feira estimuladas pela performance dos principais índices de Nova York (Dow Jones: +1,80%; Nasdaq: +1,95%). Em Seul, o índice Kospi encerrou o dia em alta de 1,78%, aos 604,99 pontos, fechando acima dos 600 pontos pela primeira vez desde o fim de fevereiro. O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio subiu 1,78% com a procura por blue chips. Em Taiwan, a grande procura por papéis de alta tecnologia garantiu a alta de 0,62%. Já Filipinas registrou queda de 1,49%, com a decisão dos investidores de realizar lucros depois de três pregões consecutivos em alta. Não houve negociações na Tailândia hoje por ser feriado no país. Às 6h (horário de Brasília) as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,57%; Indonésia: +0,23%; Malásia: +0,54% e Cingapura: +0,43%.