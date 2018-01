Desempenho do comércio no Natal é modesto, avalia entidade Pesquisa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) mostrou leve alta de 2% no faturamento gerado pelas vendas de Natal este ano, na comparação com o mesmo período de 2005. A sondagem, que foi realizada nos dias 15, 16 e 18 de dezembro com 120 empresários do comércio na capital paulista, revelou que as lojas de bens duráveis tiveram queda de 0,6% no faturamento, enquanto as de semiduráveis apresentaram alta de 2,1% no período. O desempenho do comércio no Natal deste ano foi considerado "modesto" pela Fecomercio-SP. O presidente da entidade, Abram Szajman, criticou o fraco crescimento da renda não cresceu de maneira adequada e as altas taxas de juros para o consumidor. "Dessa forma, o consumo continuou a ser sustentado pela oferta de crédito. Isso limita a expansão das vendas, uma vez que a grande maioria dos consumidores precisa endividar-se para ir às compras", disse, acrescentando que "vendas maiores dependem de crescimento efetivo da renda, mais empregos e juros menores". O levantamento da Federação revelou um aumento do ceticismo dos empresários com relação ao desempenho das vendas no Natal. A maioria (66%) manteve os estoques em patamares iguais ou inferiores aos do ano passado, enquanto um terço (33%) apostou em vendas maiores. No ano passado, 39% afirmaram aumentar os estoques e 60% indicaram que mantiveram ou diminuíram os estoques. Segundo a entidade, o otimismo dos empresários também pode ser visto com relação à contratação de temporários: 28% abriram vagas contra 72% dos empresários que mantiveram o quadro de funcionários inalterado. Dos que contrataram, 80% informaram que chamaram até dois funcionários extras. A Fecomercio-SP destacou, no entanto, que 67% das empresas indicaram que costumam efetivar os temporários. Apenas uma pequena parcela (7%) dos empresários revelou que investiu em ações publicitárias para aumentar as vendas de Natal, resultado muito inferior do que o verificado em 2005, quando 35% dos comerciantes informaram investir em publicidade. A pesquisa mostrou que 53% dos empresários afirmaram que estão realizando algum tipo de promoção para estimular as vendas, sendo que 51% informaram que a modalidade utilizada são as "ofertas especiais", como a relâmpago. O desconto especial foi citado por 27% dos comerciantes, ante 36% verificado no ano passado. também foi destacado pela Federação o aumento da participação do pagamento à vista como forma de pagamento, que passou de 17% no ano passado para 41% neste ano. Em seguida, apareceu o cartão de crédito (28% dos entrevistados, ante 33% em 2005); seguida pelo parcelamento no cartão (19% dos empresários, ante 22% no ano passado). Produtos Roupas e sapatos devem ser os produtos de destaque nas compras de Natal deste ano, segundo pesquisa da Fecomércio. A sondagem, que foi realizada com 800 consumidores da capital paulista em 15 de dezembro, mostrou que artigos de vestuário e calçados lideram tanto a lista de opção para presente, sendo citados por 43% dos entrevistados, quanto de produtos desejados, citados por 34%. Em 2005, a lista de escolhas para presentear foi liderada por brinquedos, que foram mencionados por 29%. Neste ano, eles ficaram em segundo lugar, sendo citados por 18% dos consumidores. A pesquisa mostrou ainda que telefones celulares e aparelhos de CD e DVD também perderam espaço, e apareceram como preferência para 4% e 2% dos consumidores, respectivamente. A intenção de presentear caiu, de 74% em 2005 para 72% dos consumidores que informaram neste ano que comprarão presentes de Natal. Apesar disso, a Fecomercio-SP revelou que a maioria (41%) dos paulistanos deve gastar um pouco mais neste ano. Já 32% informaram que devem desembolsar valor semelhante ao do ano passado, enquanto 26% indicaram que devem diminuir os gastos. Com esse resultado, o valor médio dos presentes apurado pela entidade subiu de R$ 37,00 para R$ 40,60. Foi constatado um aumento do número de paulistanos que informou que irá utilizar a segunda parcela do 13º salário com compras de Natal, que passou de 31% em 2005 para 50% neste ano. Com relação às formas de pagamento, 63% dos entrevistados indicaram que farão suas compras à vista, 19% afirmaram que irão utilizar o cartão de crédito, e 15% informaram que irão parcelar as compras no cartão. Segundo apurou a entidade, os paulistanos pretendem gastar mais com os filhos, que foram citados por 29% dos entrevistados. Em seguida, vieram os namorados (23%), as mães (22%), parentes e amigos (20%), e por fim os pais (4%).