Desemprego argentino cai para 10,1% no final de 2005 No último trimestre do ano passado, o índice oficial de desemprego argentino chegou ao patamar mais baixo desde 1994, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec). A taxa chegou a 10,1% da população economicamente ativa, 2% inferior ao registrado no último trimestre de 2004. Além disso, segundo o Indec, a proporção de pessoas com "sub-emprego" (trabalho ocasional, que permite a sobrevivência) é de 11,9%. Desta forma, um total de 20% da população argentina teria problemas para sobreviver adequadamente. A forma de medir o desemprego pelo governo do presidente Néstor Kirchner é criticada pelos sindicatos, ONGs e partidos da oposição, já que não contabiliza como "desempregados" o 1,5 milhão de pessoas que recebe os subsídios mensais do "Plano Pais e Mães de Família", uma variedade de seguro-desemprego distribuído pelos caciques políticos aliados do governo. Se estas pessoas sem trabalho fossem contabilizadas, o índice de desemprego subiria para 13,6%. Diversos economistas afirmam que embora a economia esteja crescendo de forma acelerada, essa recuperação não se evidencia na mesma proporção na queda do desemprego. Em 2005, o PIB aumentou 9%. No entanto, o desemprego passou de 13,1% no primeiro trimestre, para 12,1% no segundo; 11,1% no terceiro, e finalmente 10,1% nos últimos três meses do ano. Para 2006, embora os economistas calculem um crescimento de até 7% do PIB, segundo uma pesquisa do Indec, 95,4% dos industriais afirmam que não pretendem aumentar o número de operários. Apenas 4,6% consideram que necessitarão ampliar seu plantel. Desemprego chileno O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) anunciou que o índice de desemprego chileno registrado no trimestre novembro de 2005 a janeiro de 2006 é de 7% (o menor índice desde o mesmo período entre 1997 e 1998). Um ano antes, o índice de desemprego era de 7,5%. O INE também anunciou que a produção industrial chilena registrou um crescimento de 7,l7% em janeiro em comparação com o mesmo mês do ano passado. O Ministro da Fazenda, Nicolás Eyzaguirre (que no dia 11 de março passa o cargo a seu sucessor, o economista Andrés Velasco), calcula que o PIB chileno em 2006 marcará um aumento de 5,5% a 6%. Diversas estimativas sustentam que dados preliminares do PIB de 2005 indicam que o crescimento da economia chilena, no ano passado, teria sido de 6,3%.