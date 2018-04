Desemprego atinge 8,2% em janeiro, maior desde abril de 2008 A taxa de desemprego no país alcançou 8,2 por cento em janeiro, a mais alta desde abril do ano passado, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. Em dezembro, o desemprego nas seis maiores regiões metropolitanas do país estava em 6,8 por cento, recorde de baixa. Em janeiro do ano passado, a taxa era de 8,0 por cento. O contingente de desocupados (1,9 milhão de pessoas) cresceu 20,6 por cento em relação a dezembro, mas manteve-se estável frente a janeiro de 2008. O número de trabalhadores com carteira assinada (9,5 milhões) caiu 1,3 por cento em relação a dezembro e cresceu 4,5 por cento na comparação anual. O rendimento médio real aumentou 2,2 por cento frente a dezembro e 5,9 por cento ante o mesmo mês do ano passado, para 1.318,70 reais. (Por Rodrigo Viga Gaier; Texto de Daniela Machado)