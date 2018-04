Desemprego aumenta na Alemanha A taxa de desemprego na Alemanha cresceu para 9,6% em dezembro, de 9,2% no mês anterior, pois a maior economia européia está em recessão. Segundo o Departamento do Trabalho do governo federal, 3,96 milhões de trabalhadores estavam desempregados no mês passado, 176,6 mil a mais do que em novembro, e 154,6 mil a mais do que em dezembro de 2000. O índice "mostrou um aumento maior do que o comum nessa época do ano", declarou o departamento. Horas depois do anúncios dos números, o primeiro-ministro alemão, Gerhard Schröder, informou que nos próximos dias o governo divulgará um plano para criação de empregos e investimentos públicos para impulsionar a economia alemã. Mas ele eximiu-se de parte da culpa. "Todo mundo na Alemanha sabe que temos uma situação econômica mundial que não ajuda exatamente nossos objetivos", disse o chanceler. "Há algumas coisas que podemos fazer aqui, o restante terá de vir das melhorias - que já estão sendo observadas - principalmente nos Estados Unidos." Schröder, que é bastante criticado por causa da situação do mercado de trabalho, mostrou-se preocupado com a influência que esse tema terá nas eleições parlamentares de setembro. Segundo o presidente da Federação das Indústrias da Alemanha, Michael Rogowski, "culpar erradamente os empresários de não terem se ajustado após os atentados terroristas de 11 de setembro não vai ajudar em nada, a necessidade de reformas estruturais deve ser discutida sem demora". Para o presidente do instituto de pesquisas econômicas HWWA, Thomas Straubhaar, "a Alemanha tão tem um problema conjuntural passageiro, mas uma fraqueza estrututal permanente". Ele lamentou que o país, desde a década de 70, tenha se centrado unicamente nas exportações, o que o tornou muito dependente da saúde econômica mundial. O economista Andreas Scheurle, do DGZ DekaBank, previu que o desembro deve diminuir um pouco só no terceiro trimestre, com uma melhora maior no quarto.