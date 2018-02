Desemprego brasileiro no ano passado é o menor desde 2002 A taxa de desemprego nas seis maiores regiões metropolitanas do país ficou em 7,4 por cento em dezembro, a menor da série histórica iniciada em 2002, ante 8,2 por cento em novembro, informou nesta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2007, a taxa foi de 9,3 por cento, também a menor da série. O número de pessoas ocupadas caiu 0,3 por cento em dezembro sobre novembro, para 21,4 milhões. Na comparação com dezembro do ano anterior houve alta de 3 por cento. O número de desocupados declinou 10,9 por cento sobre novembro, para 1,7 milhão de pessoas. Em relação a dezembro do ano anterior, houve queda de 9,5 por cento, informou o IBGE. O rendimentos médio dos trabalhadores subiu 0,9 por cento mês a mês e 2,3 por cento ano a ano, atingindo 1.164 reais. Em 2007, o rendimento subiu 3,2 por cento em relação ao ano anterior. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)