Desemprego cai 0,5 ponto em SP O desemprego em São Paulo caiu meio ponto percentual de novembro para dezembro, ao recuar de 19% para 18,5% da população economicamente ativa, informaram a fundação Seade e o Dieese. A estimativa é de que 1,759 milhão de pessoas estavam desempregadas no último mês do ano passado. O nível de ocupação teve crescimento de 0,7% a partir da geração de 55 mil novas ocupações. Dessas, 26 mil foram abertas pela indústria, 23 mil no agregado outros setores e 13 mil nos serviços, que compensaram o fechamento de 7 mil ocupações no comérico. Em novembro, foi registrado um decréscimo de 4,9% no rendimento médio real e de 5% no salário médio. Naquele mês, os rendimentos equivaliam a R$ 859 e R$ 880, respectivamente.