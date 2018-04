Desemprego cai a 4,1% no Japão

O índice de desemprego no Japão caiu dois décimos em janeiro frente ao mês anterior, para 4,1%, informou nesta sexta-feira, 27, o governo. Veja também As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Apesar da queda no desemprego em janeiro, o Ministério de Assuntos Internos e Comunicação acredita que a situação no mercado de trabalho piorou, segundo a agência de notícias local Kyodo. Frente a janeiro de 2008, o número de pessoas sem emprego aumentou, pelo terceiro mês seguido, em 210 mil, para 2,77 milhões, segundo os dados do governo. O governo atribui essa situação à crise econômica, já que mais mulheres começaram a trabalhar meio período, enquanto outros saíram do mercado de trabalho.