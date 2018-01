Desemprego cai e renda sobe na Grande São Paulo O desemprego na Grande São Paulo apresentou leve queda em setembro, atingindo 16,9% da População Economicamente Ativa (PEA), de acordo com a pesquisa da Fundação Seade e Dieese divulgada hoje. Em agosto, o desemprego estava em 17,1% e, em setembro do ano passado, em 17,9%. O resultado de setembro é o segundo melhor do ano, ficando atrás somente de janeiro, quando a taxa era de 16,7%. O número de desempregados é estimado em 1,69 milhão de pessoas, uma queda de 29 mil pessoas em relação a agosto Em agosto, o rendimento médio real dos ocupados aumentou pelo terceiro mês consecutivo. Com acréscimo de 1,7%, passou para R$ 1.074. Após alta durante cinco meses, a massa de rendimento real dos ocupados é a maior desde janeiro de 2002.