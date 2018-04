Desemprego cai em julho na região metropolitana de SP O desemprego na região metropolitana de São Paulo caiu pelo terceiro mês consecutivo, de 18,8% em junho para 18,1% em julho, da população economicamente ativa. Os dados são da pesquisa da Fundação Seade e do Dieese. Segundo os institutos, o contingente de desempregados é de 1,710 milhão de pessoas. O desemprego caiu devido ao aumento de 1,3% no nível de ocupação em julho, mês em que foram gerados 98 mil postos de trabalho. O setor que mais criou vagas foi a indústria, com 43 mil postos. Serviços gerou 28 mil e comércio abriu oito mil vagas. O grupo ?outros setores?, que engloba serviços domésticos e construção civil, por exemplo, criou 19 mil vagas. O rendimento em médio real dos ocupados e assalariados em junho ficou praticamente estável, em R$ 844,00 e R$ 880,00, respectivamente. A maioria dos empregos criados foi para trabalhadores com carteira assinada, e houve queda no número de trabalhadores autônomos, diz a pesquisa. O setor que mais cresceu foi o de química e borracha, com 4,6%. O setor metalmecânico cresceu 1,6%, e o setor de serviços criou 28 mil vagas em julho, a maioria com carteira assinada. No período, a ocupação do setor cresceu 0,7%, também pelo quarto mês consecutivo. Os setores que mais tiveram recuperação do emprego foram os de administração pública (4,6%), de alimentação (4,3%) e de oficina mecânica (2,5%). O setor de comércio teve um aumento de 8 mil ocupações em julho, a maioria sem carteira assinada, segundo a pesquisa.