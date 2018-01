Desemprego cai em novembro para 7,1%, diz IBGE A taxa média de desemprego aberto caiu para 7,1% em novembro, ante 7,4% em outubro, segundo divulgou hoje o IBGE. A taxa livre de influências sazonais (que elimina os fenômenos específicos do período) subiu para 8% em novembro, ante 7,7% em outubro. O rendimento médio dos trabalhadores prosseguiu na trajetória de queda iniciada em janeiro do ano passado e caiu 3,9% em outubro, ante igual mês de 2001. O IBGE divulgará hoje a nova Pesquisa Mensal de Emprego que foi elaborada de acordo com nova metodologia, que será utilizada daqui para frente pelo instituto. A nova pesquisa tende a apresentar taxa mais elevada do que anterior e leva em conta período de 30 dias enquanto essa pesquisa divulgada hoje prioriza as informações da última semana pesquisada.