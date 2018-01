Desemprego cai no ABC paulista O desemprego na região do ABC paulista diminuiu em dezembro do ano passado dos 19,2% apresentados em novembro para 18,1%, de acordo os dados de uma pesquisa divulgada hoje pela Fundação Seade, Dieese e Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e Billings. Os números de dezembro ficaram abaixo da taxa média apresentada durante o ano de 2002, que foi de 19,1% da população economicamente ativa (PEA). O total de desempregados, em novembro, foi estimado em 233 mil pessoas. A queda no desemprego, segundo a pesquisa, foi resultado principalmente da criação de 17 mil postos de trabalho no comércio e outros 10 mil no setor de serviços. Estes novos postos compensaram a queda de empregos na indústria, que foi de 9 mil no período. Este balanço positivo foi suficiente para garantir o declínio da taxa de desemprego mesmo com a incorporação de 8 mil pessoas no mercado de trabalho regional. A pesquisa abrangeu os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.