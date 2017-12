Desemprego cai para 17,9% em setembro, diz Seade/Dieese O desemprego nos 39 municípios que formam a região metropolitana de São Paulo, caiu para 17,9% em setembro da população economicamente ativa, ante uma taxa de 18,3% em agosto, conforme Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), divulgada hoje pela Fundação Seade em parceria com o Dieese. A pesquisa estima que o contingente de desempregados da região chega a 1,79 milhão de pessoas e a queda do índice em setembro ocorre pelo 5º mês consecutivo - em setembro do ano passado, o índice estava em 20,6% da População Economicamente Ativa (PEA). A pesquisa relata que 44 mil pessoas deixaram em setembro a condição de desempregados, graças à geração de 25 mil cargos e a saída de 19 mil pessoas do mercado de trabalho. "Entre julho e agosto, o rendimento médio real dos ocupados apresentou redução de 1,1%, passando a equivaler a R$ 1003,00 e os dos assalariados variou menos 0,3%, atingindo R$ 1051,00 no período", informa a pesquisa. O documento indica ainda que o setor de serviços gerou 46 mil empregos, enquanto a indústria criou 13 mil postos e o agregado a outros setores (construção civil e empregos domésticos) criou 11 mil vagas. O comércio eliminou, entretanto, 45 mil empregos no período.