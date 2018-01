Desemprego cai para nível mais baixo desde janeiro A taxa de desemprego apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nas seis principais regiões metropolitanas do País ficou em 9,8% em outubro ante 10% em setembro. A variação é considerada como estabilidade de um mês para o outro, segundo o IBGE. A taxa ficou dentro das estimativas dos analistas consultados pelo AE Projeções, que iam de 9,6% a 10,1%, e em linha com a mediana projetada, de 9,8%. A taxa de outubro foi a menor desde janeiro deste ano (9,2%). O número de pessoas ocupadas se manteve inalterado em 20,7 milhões em outubro ante setembro e houve crescimento de 2,9% na ocupação em relação a outubro de 2005, com ingresso de 580 mil novos trabalhadores no período. Mesmo sem a geração de novos postos de trabalho em relação a setembro, o mês de outubro mostrou "um cenário favorável para o mercado de trabalho", segundo avalia Cimar Azeredo, gerente da pesquisa mensal de emprego do IBGE. Para ele, o cenário é favorável porque a formalidade continuou alta no mercado de trabalho e, além disso, houve aumento no rendimento em todas as bases de comparação. O número de desocupados (sem trabalho procurando emprego) também ficou estável em outubro ante setembro, totalizando 2,2 milhões de pessoas. O número de desocupados subiu 5,2% em relação a outubro de 2005. Segundo Azeredo, com o fim das contratações temporárias para campanhas políticas no período de eleições, houve pequena redução no número de ocupados e também nos desocupados (que estão procurando emprego) e a população não economicamente ativa (sem trabalho e sem procurar emprego) cresceu 1,2% de setembro para outubro. "Isso pode ter ocorrido porque algumas pessoas que trabalharam em campanha política voltaram para a inatividade", disse. Renda O rendimento médio da população ocupada ficou em R$ 1.046,50, com crescimento de 1,2% ante setembro e de 5,4% em relação a outubro de 2005.