Desemprego cai pelo segundo mês seguido A taxa de desemprego apurada pelo IBGE nas seis principais regiões metropolitanas do País caiu pelo segundo mês consecutivo e ficou em 11,7% em junho, ante uma taxa de 12,2% registrada no mês de maio. A taxa também caiu na comparação com a de 13% registrada em junho do ano passado. O IBGE divulgou que o número de trabalhadores com carteira assinada cresceu 3,2% em junho ante junho de 2003 e manteve-se praticamente estável (crescimento de 0,2%) em relação a maio. O crescimento do número de trabalhadores sem carteira assinada, no entanto, foi mais forte e atingiu 8,6% na comparação com igual mês do ano passado, mantendo-se estável na comparação com maio. Segundo o IBGE, o aumento da informalidade (empregados sem carteira) foi puxado pela região metropolitana de São Paulo. A população ocupada nas seis regiões pesquisadas somou 18,9 milhões de pessoas em junho, um aumento de 0,4% em relação a maio e de 3,3% ante junho de 2003. A população desocupada (sem trabalho e procurando emprego) também caiu pelo segundo mês consecutivo, registrando queda de 4,1% ante maio e de 8,1% ante junho do ano passado. Em junho, havia 2,5 milhões de desocupados nas seis regiões. Renda cresce 1,8% sobre mês anterior O rendimento médio real dos trabalhadores cresceu 1,8% em junho na comparação com maio, nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE. O aumento ocorreu após dois meses consecutivos de quedas na renda nesta base de comparação. Na comparação com junho do ano passado, o rendimento médio caiu 0,5%. O rendimento médio ficou em R$ 886,60 na média das regiões pesquisadas em junho.