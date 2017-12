Desemprego continua caindo na indústria paulista O emprego na indústria paulista cresceu 0,45% em março na comparação com o mês anterior, o que significa a criação de 8.716 postos de trabalho. De janeiro a março, foram criadas 23.544 vagas, o que representa um crescimento de 1,22% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em março de 2004, o índice havia subido 0,43% sobre o mês anterior - ou 7.765 novos postos de trabalho, segundo o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo.