Desemprego cresce no Brasil e atinge 2,04 milhões Cerca de 2,04 milhões de pessoas estavam desempregadas nas seis principais regiões metropolitanas do País no mês de janeiro. A pesquisa, divulgada nesta quinta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ainda aponta que a taxa de desemprego subiu para 9,2% no mês passado ante alta de 8,3% em dezembro. Em janeiro de 2005, a taxa havia sido de 10,2%. Já a população ocupada chegou a 20 milhões de trabalhadores em janeiro com queda de 1,1% ante dezembro e aumento de 2,6% sobre janeiro de 2005. De acordo com o coordenador da pesquisa, Cimar Azeredo, o aumento da taxa de desemprego em janeiro já era esperado e ocorreu em conseqüência da dispensa de trabalhadores temporários (que reduziram o número de ocupados em 1,1% ante dezembro) e do aumento da procura por trabalho (que elevou o número de desocupados em 10,8%). Segundo ele, os dados do mercado de trabalho em janeiro são em geral favoráveis, já que historicamente a taxa de desemprego no primeiro mês do ano é superior à divulgada em dezembro. Isso ocorre porque segmentos como o comércio dispensam os trabalhadores contratados para as vendas de final de ano. Além disso, os desempregados paralisam a procura por uma vaga durante os feriados de dezembro e voltam a ativa em janeiro. "Janeiro, fevereiro e março são meses de alta na desocupação", observou Azeredo. Para ele, "agora é esperar quando virá o ponto de inflexão, quando a taxa começará a cair". Rendimento médio O rendimento médio real dos ocupados chegou a R$ 985,90 em janeiro, com recuo de 1,2% ante dezembro e elevação de 2,3% sobre janeiro de 2005. Azeredo avalia que os dados do rendimento e da formalidade são os únicos que trazem "um pouco de desconforto" nos resultados do mercado de trabalho em janeiro. Para Azeredo, para ambos os indicadores é preciso esperar o resultado dos próximos meses para verificar se há uma tendência de queda ou apenas um recuo pontual. Tanto no caso do rendimento quanto no emprego com carteira assinada, Azeredo avalia que os resultados negativos de janeiro podem ser conseqüência de uma das melhores surpresas do mercado de trabalho em dezembro, que foi a contratação de temporários com registro formal e em cenário de aumento do rendimento médio. A chegada de temporários ao mercado costuma puxar o rendimento médio para baixo, já que normalmente eles ocupam vagas de menor ganho salarial. Além disso, habitualmente as vagas temporárias são informais e aumentam o número dos sem carteira. Mas em dezembro do ano passado nada disso ocorreu e, com o fechamento dessas vagas temporárias de "melhor qualidade" em janeiro, houve impacto negativo nos indicadores. A informalidade também caiu em janeiro, com redução no número de trabalhadores sem carteira (-2,3%) e por conta própria (-3,8%). Azeredo prevê que 2006 seja um ano "de mais alívio no mercado de trabalho". Ele lembrou que o ano eleitoral facilita a geração de vagas e há um aumento forte da ocupação no segundo semestre. Este texto foi alterado às 13h05, com acréscimo de informações.