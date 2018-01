Desemprego cresce no Brasil e atinge 2,04 milhões Cerca de 2,04 milhões de pessoas estavam desempregadas nas seis principais regiões metropolitanas do País no mês de janeiro. A pesquisa, divulgada nesta quinta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ainda aponta que a taxa de desemprego subiu para 9,2% no mês passado ante alta de 8,3% em dezembro. Em janeiro de 2005, a taxa havia sido de 10,2%. Os técnicos do instituto atribuem a alta à redução de trabalhos temporários e ao retorno à procura por uma vaga após os feriados do final do ano. A população ocupada chegou a 20 milhões de trabalhadores em janeiro com queda de 1,1% ante dezembro e aumento de 2,6% sobre janeiro de 2005. A população desocupada (2,04 milhões) apresentou crescimento de 10,8% ante dezembro e queda de 7,5% sobre janeiro do ano passado. Rendimento médio O rendimento médio real dos ocupados chegou a R$ 985,90 em janeiro. com recuo de 1,2% ante dezembro e elevação de 2,3% sobre janeiro de 2005. São Paulo A Fundação Seade e o Dieese divulgaram na última quarta-feira que apenas na região metropolitana de São Paulo o número de desempregados chegava a 1,58 milhão. A pesquisa ainda constatou pequenas oscilações positivas no rendimento médio real dos trabalhadores, com alta de 0,4% dos vencimentos dos ocupados, que passaram a equivaler a R$ 1.078. O dos assalariados foi um pouco menor, de 0,2%, representando R$ 1.158.