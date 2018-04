Desemprego cresce porque há mais trabalhadores, diz ministro O ministro do Trabalho, Paulo Jobim, disse hoje que a taxa de desemprego, medida pelo IBGE, cresceu em março devido ao aumento da População Economicamente Ativa (PEA). Isso significa que, no mês de março, apesar do número crescente de novos empregos, mais pessoas procuraram trabalho. Pelos dados do IBGE a taxa de desemprego passou de 7% em fevereiro para 7,1% em março. Em março de 2001 a taxa de desemprego foi de 6,5%. Jobim chamou a atenção para o fato da média do desemprego nos últimos 12 meses estar em 6,4%. Ele argumentou que o número de pessoas ocupadas em março de 2002 foi de 17,6 milhões e que houve, no mês, a criação de 218.960 postos de trabalho. ?Nunca houve tantos trabalhadores ocupados nas regiões metropolitanas?, disse. De acordo com o ministro, na comparação de março deste ano com março de 2001, há um saldo positivo de 342 mil postos de trabalho. Para o Ministério do Trabalho, este é o melhor resultado acumulado em 12 meses desde fevereiro de 2001. Jobim também destacou o crescimento do emprego na construção civil, que vinha perdendo postos de trabalho e sofrendo com a queda na participação do PIB há alguns anos. A taxa de desemprego é medida pelo IBGE nas seis maiores regiões metropolitanas do país (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador. A pesquisa é por amostragem. Ao contrário do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que é fornecido mensalmente pelas empresas e mede a variação do emprego formal (trabalhadores com carteira assinada), a pesquisa do IBGE abrange todas as formas de ocupação.