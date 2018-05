Desemprego da Alemanha fica em 6,8% em julho

O número de alemães considerados desempregados caiu em sete mil em julho ante o mês passado, depois de ter recuado 13 mil em junho, segundo a agência responsável pelos dados do mercado de trabalho BA. A leitura de julho superou as expectativas de economistas, que esperavam um resultado estável. Os dados são ajustados sazonalmente.

O mercado de trabalho alemão está se beneficiando de uma recuperação da atividade econômica no segundo trimestre, disse o chefe da BA, Frank-Juergen Weise. A maioria dos economistas, incluindo pesquisadores do Bundesbank, estimam que o Produto Interno Bruto tenha avançado "fortemente" no segundo trimestre, após quase nenhum crescimento no início do ano.

Mas o "início das férias de verão" em julho elevou o desemprego total em 49 mil no mês, para 2,914 milhões de pessoas, em termos não ajustados, disse a BA. "Isso é comum para esta época do ano", disse a BA.

O desemprego total subiu 38 mil ante julho de 2012, enquanto a demanda registrada por mão de obra caiu tendo em vista que as vagas recuaram em 56 mil no ano, disse a BA. Fonte: Dow Jones Newswires.