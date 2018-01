Desemprego de 19,1% é recorde para janeiro na Grande São Paulo O desemprego atingiu 19,1% da População Economicamente Ativa (PEA), nos 39 municípios que constituem a Região Metropolitana de São Paulo, em janeiro, segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), divulgada esta manhã pela Fundação Seade e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). O atual contingente de desempregados é calculado em 1,86 milhão de pessoas. Esta é a maior taxa verificada para o mês de janeiro, desde 1985, quando a pesquisa começou a ser realizada. Até então, o recorde para o mês de janeiro pertencia ao ano de 2003, quando o desemprego atingiu 18,6% da População Economicamente Ativa (PEA). O desempenho de janeiro mostra estabilidade, em comparação a dezembro de 2003, quando o índice ficou também em 19,1%. A pesquisa mostra que o mercado de trabalho da Grande São Paulo teve, no entanto, redução do contingente de desempregados em 24 mil pessoas, em relação a dezembro do ano passado. Isso porque, embora tenham ocorrido 103 mil demissões no período, 127 mil pessoas saíram do mercado de trabalho, deixando de procurar emprego. As demissões ocorreram em todos os setores de atividades, com corte de 25 mil de postos no Comércio; 21 mil na Indústria; 15 mil nos Serviços; e 42 mil no agregado Outros Setores (que inclui construção civil e serviços domésticos). A pesquisa chama atenção também para a diminuição do número de trabalhadores autônomos, em 63 mil pessoas, e dos empregados do setor público, em 17 mil postos. Verificou-se, ainda, um aumento de 2,3% no rendimento médio real dos ocupados, em dezembro, o que passou a corresponder a R$ 984,00, enquanto o rendimento dos assalariados teve relativa estabilidade, com a leve queda de 0,2%, passando a equivaler a R$ 1.016,00.